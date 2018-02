«Arriva la leggenda», in Russia quasi non ci credono che Francesco Totti giocherà a Mosca un torneo riservato alle stelle del calcio. I media sono in fibrillazione e hanno riempito giornali e testate online di titoloni per il capitano, partito oggi per partecipare al «Giubileo delle Leggende» che si terrà domani e dopodomani: «L’Italia manda la sua stella», una delle tante celebrazioni che si trovano sul web. E pure il sito del comune di Mosca dà il lieto annuncio: «Siamo felicissimi della presenza di tante stelle, soprattutto della leggenda italiana Francesco Totti».

Il più atteso di tutti In campo troverà ex campioni del calibro di Frank De Boer e Hristo Stoichkov, ad allenare questa incredibile formazione ci sarà Luigi Di Biagio, che potrebbe fare il doppio ruolo di allenatore-giocatore in attesa di sedersi su una panchina ben più importante, quella dell’Italia: Costacurta ha praticamente ufficializzato che sarà lui a guidare la Nazionale azzurra nelle prossime amichevoli. Intanto, si «scalda» con le vecchie glorie.