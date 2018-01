Prime ore bollenti dell’ultimo giorno di mercato: Jonathan Silva sta per diventare un giocatore della Roma. Il terzino sinistro classe ’94 sarebbe già sbarcato nella capitale per effettuare le visite mediche, e nulla sarà lasciato al caso visto che non gioca una partita ufficiale dal 16 novembre per una grave lesione al ginocchio destro (collaterale mediale) che gli è costata operazione e stop di circa tre mesi. Il tempo è quasi scaduto e proprio negli ultimi giorni sarebbe tornato a lavorare con il gruppo. Un rientro con addio, perché Monchi ha fatto la sua mossa e per rimpiazzare Emerson Palmieri, volato ieri al Chelsea (e pure lui al ritorno da un intervento chirurgico, la riparazione del crociato), ha puntato sull’esterno dello Sporting Lisbona.

Silva, origini argentine, ha preso la cittadinanza italiana e la carta d’identità. L’operazione dovrebbe portare ad un esborso pari a 6 milioni di euro. In stagione conta 773 minuti totali, 209’ in Champions League, dove ai gironi ha sfidato la Juventus. Un duello made in Italy che è pronto a ripetere, ma in giallorosso.