Dzeko salva la Roma, pari a Genova con la Samp

Nel recupero della terza giornata di andata di Serie A, Sampdoria e Roma pareggiano per 1-1 al "Ferraris" di Genova. Partono bene i capitolini, con Dzeko titolare e pericoloso nonostante le voci di una cessione (assieme ad Emerson, in panchina) al Chelsea (anche se Monchi frena). Al 12' Orsato ritiene involontario il tocco di mano in area di Linetty, Manolas è provvidenziale al 18' su Ramirez. Viviano sventa coi pugni al 20' una sberla centrale di Pellegrini e, 5' minuti dopo, compie un mezzo miracolo su conclusione a botta sicura di Nainggolan.

Ospiti vicini al vantaggio anche al 39' con uno stacco di Manolas fuori d'un soffio. Allo scadere l'episodio clou. Strootman subisce fallo da Ferrari, il guardalinee alza la bandierina ma Orsato fa cenno che è tutto regolare: l'azione prosegue e Kolarov tocca di mano il cross di Ramirez. Il direttore di gara consulta il Var e indica il dischetto: Quagliarella non fallisce e realizza la sua 16esima rete stagionale. Stesso copione nella ripresa: al 3' Zapata si divora sotto porta il 2-0, al 18' Alisson si supera su una punizione di Caprari, entrato al posto dell'infortunato Quagliarella. Entra un altro ex, Schick, Pellegrini quando può tenta la soluzione personale e Dzeko, al 23', si vede annullare un gol per fuorigioco di Under.

Attorno alla mezzora, una chance per parte: Dzeko ostacola il baby Antonucci a porta vuota, Caprari calcia di controbalzo senza trovare il bersaglio. Nel finale, ancora Alisson su Caprari, mentre una volee di Florenzi trova una sfortunata deviazione in corner. Nel recupero, arriva il meritato pareggio degli ospiti con un colpo di testa di Dzeko su cross perfetto di Antonucci. In classifica, la Roma resta al quinto posto con 41 punti, mentre la Sampdoria sale a quota 34, legittimando così la sesta piazza.