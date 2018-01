Roma, Dzeko e Palmieri al Chelsea. Accordo trovato

Ci siamo. Roma e Chelsea hanno trovato l’accordo sul trasferimento di Dzeko e Palmieri: 50 milioni la base, 10 i bonus, l’affare tra i club è chiuso. L’ultimo tassello ancora mancante è l’ok di Edin, che ha accettato il nuovo progetto ed è disposto a trasferirsi a Londra, ma sta trattando con i Blues per definire l’ingaggio. Il procuratore Silvano Marina è andato oggi a trovarlo nell’hotel dove la Roma è in ritiro, il Best Western Plus Le Favaglie, per gestire da vicino gli ultimi momenti, i più caldi, della trattativa. Nessuno scambio previsto tra le società, l’attaccante belga Batshuayi non farà parte dell’accordo: i giallorossi fanno cassa, pronti a reinvestire una parte della plusvalenza in un sostituto per l’attacco. Monchi ha ricevuto le visite di molti agenti in giornata e sta lavorando sul futuro. Dzeko e Palmieri, ormai, fanno parte del passato: l’addio è questione di ore e dettagli da limare solo tra il bosniaco e il club allenato da Antonio Conte.