De Rossi verso la tribuna anche contro la Samp

Una piccola speranza c’è, ma De Rossi rischia un’altra tribuna. Dopo San Siro la Roma è rimasta a Milano in ritiro e stamattina si è allenata a Cornaredo, poco fuori città, per preparare la sfida di Marassi con la Sampdoria. "Speriamo di recuperare Daniele e di non perdere altri giocatori da qui a mercoledì", ha detto Di Francesco dopo il pari ma il campo racconta di un’altra seduta individuale per il capitano giallorosso, alle prese con un fastidio al polpaccio che sembrava scomparso e invece è tornato a causargli dolore prima del weekend.

Il resto del gruppo è stato diviso in due, da una parte chi ha giocato dal 1’ ieri e ha svolto un defaticante, dall’altra i giocatori non utilizzati o subentrati. Gerson ed El Shaarawy, entrambi alle prese con i crampi durante la sfida con i nerazzurri, si sono allenati regolarmente e non destano preoccupazioni. Perotti e Gonalons sono rimasti a Trigoria e non saranno disponibili nemmeno mercoledì. Domani Eusebio parlerà in conferenza stampa dal Best Western Plus Le Favaglie, l’hotel che sta ospitando i giallorossi pronti a partire per Genova dopo l’allenamento del pomeriggio.