Di Francesco riabbraccia Defrel. Il francese è tornato stamattina a lavorare in gruppo, ha svolto l’intera seduta prevalentemente tattica con la squadra e può finalmente prenotare un posto nella lista dei convocati per Inter-Roma. A San Siro andrà al massimo in panchina, però, perché è fermo ai box da circa due mesi e ha pochi minuti sulle gambe. In attacco con Dzeko ed El Shaarawy ci sarà spazio per uno solo tra Schick, Florenzi e Gerson, con il vicecapitano favorito al momento. Perotti è out, si è limitato a fare fisioterapia e salterà la trasferta di Milano. De Rossi ha confermato la sua presenza in gruppo e avvicina sempre di più la maglia da titolare. Pellegrini e Strootman sono in ballottaggio, Nainggolan è sicuro di giocare visto l’annuncio di Eusebio, nonostante sia al centro dei movimenti di mercato: dalla Cina non ci sono novità e la situazione resta in stand-by. Il Chelsea invece è in pressing su Palmieri e l’agente del giocatore ha affermato a calciomercato.com che «i due club stanno parlando, è una possibilità concreta». Non c’è ancora un’offerta sul piatto, ma i contatti continuano.

Erika Menghi