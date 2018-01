Perotti si ferma ai box a quattro giorni dalla supersfida di San Siro. L'argentino ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra ed è in forte dubbio per la gara con l'Inter in programma domenica sera. I medici giallorossi hanno visitato l'esterno offensivo che sarà probabilmente sottoposto a controlli più approfonditi per escludere lesioni. Il sospetto di un danno più serio c'è, perché sulla gamba di Perotti è spuntato un ematoma. Difficile un recupero completo per tempo, Di Francesco dovrà prepararsi un tridente alternativo: con Dzeko ed El Shaarawy toccherà ad uno tra Schick e Florenzi, che a questo punto avanza nelle candidature, visto che ha le spalle "parate" da Peres. Defrel resta in bilico, mentre De Rossi è tornato in gruppo, pronto a riprendersi la maglia da titolare a Milano.