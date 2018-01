Di Francesco: Nainggolan in tribuna

Pugno duro della società: Naniggolan non sarà convocato per la partita di domani contro l'Atalanta dopo il video choc di capodanno tra sigarette, alcool e bestemmie. Di Francesco annuncia: Nainggolan va in tribuna, ha fatto un errore inaccettabile. La decisione è stata presa in accordo col diesse Monchi. Per la gara contro la squadra di Gasperini out anche De Rossi per un problema fisico.