Capodanno sopra le righe per Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma ha festeggiato in diretta sui social network l’inizio del nuovo anno, ma l’ha fatto a modo suo, scatenando non poche polemiche. Il belga non ha mai nascosto i suoi vizi e stanotte li ha sfoggiati uno dietro l’altro su Instagram: sigarette, qualche bicchiere di troppo e bestemmie, il caso è presto servito.

"Sono ubriaco fradicio", ammette in un video che ha fatto subito il giro del web, cosa che Radja non ha affatto gradito. Se l’è presa, infatti, con i giornalisti: "Anche a Capodanno pensate a fare le notizie... Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... Fatevi una vita".

La Roma non ha certo gradito, nel pomeriggio Di Francesco e la dirigenza potranno parlare con Nainggolan a Trigoria, dove la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista del match con l’Atalanta, ma al momento non ci sono reazioni ufficiali e la questione sarà gestita internamente.

I tifosi la loro opinione sul caso l’hanno data sugli stessi social network in cui il Ninja si è reso protagonista nella notte (e non è stata la prima volta per lui), ma non sono arrivate solo critiche, anzi, in molti hanno scelto di difendere il loro beniamino, perché "è sempre tra i migliori in campo".

Uno dei video pubblicati da Nainggolan. ATTENZIONE: linguaggio blasfemo



L’ennesima sregolatezza potrebbe costare caro al centrocampista che con la Nazionale ha un rapporto difficile proprio per via dei suoi atteggiamenti fuori dal rettangolo di gioco e chissà come avrà preso questa diretta di Capodanno il ct Martinez in vista dei Mondiali.