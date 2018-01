La Roma prepara la sfida con l'Atalanta col dubbio De Rossi

In pieno caso Nainggolan, la Roma ha ripreso ad allenarsi a Trigoria oggi pomeriggio per preparare la sfida con l’Atalanta in programma sabato alle 18. I giallorossi si sono ritrovati alle 14 nel centro sportivo, hanno iniziato a lavorare in palestra e sono poi scesi in campo per svolgere una seduta atletica ed esercizi di tecnica.

Assenti Karsdorp e Defrel, quest’ultimo prosegue il differenziato per smaltire la botta al ginocchio rimediata in allenamento proprio quando era appena tornato a pieno regime dopo un mese di stop per la forte contusione alla rotula. Il punto è lo stesso e la situazione viene valutata giorno per giorno. Sono da verificare le condizioni di De Rossi, uscito malconcio dall’Olimpico per via di un fastidio al polpaccio accusato nel finale di gara col Sassuolo, mentre Manolas, che era stato sostituito all’intervallo per una botta al ginocchio, sta bene e si è allenato con la squadra. Influenza superata per Schick, in campo con i compagni.