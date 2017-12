Dzeko in dubbio per la febbre. Col Torino la Roma punta su Schick

L'influenza frena Dzeko e Schick scalpita. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino Di Francesco deve fare i conti con i malanni del centravanti bosniaco: come riportato da Teleradiostereo, infatti, Edin ha la febbre ed è in dubbio per domani, contro i granata sarà Schick a guidare l'attacco dei giallorossi insieme a El Shaarawy e Under. Tra i pali ci sarà l'esordio dal 1' per Skorupski, davanti a lui spazio per Peres a destra e Palmieri sul lato opposto, al debutto stagionale da titolare. Al centro è possibile vedere la coppia Jesus-Moreno (già impiegata in campionato proprio contro i granata a Torino) ma non è escluso che il tecnico decida di affiancare al brasiliano un giocatore più rodato come Manolas o Fazio. A centrocampo Gonalons rileverà De Rossi in cabina di regia, ai suoi lati dovrebbero agire Pellegrini e Gerson.