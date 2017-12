Parla Parnasi: "Raggi, banche, nemici e derby: ecco il mio stadio della Roma"

«Raggi, Marino, Caltagirone, assessori vari, amici, nemici, banche, Pallotta che a un certo punto se ne voleva andare via, e poi strade, ponti, treni, le torri, quei vincoli lì, gli investitori internazionali, Lotito e lo stadio della Lazio. Chiedetemi tutto, sono a vostra disposizione. Ma sappiate che quello della Roma sarà lo stadio (con il nome di uno sponsor) più bello d’Europa. La prima partita è prevista per il 2020, calcio d’inizio dei due Francesco, il Papa e Totti. Sogno sogno un derby vinto 3-0. Dai, cominciate pure. Parlo adesso e poi non lo farò mai più. Ho scelto di raccontare tutto a voi perché siete quelli che hanno seguito con più passione questo progetto». Il costruttore romano Luca Parnasi, socio di James Pallotta per il progetto della nuova «casa» giallorossa a Tor di Valle, rivela per la prima volta retroscena e segreti a Il Tempo.

Quasi due ore di intervista nella sede del giornale a Piazza Colonna, tra racconti inediti, precisazioni, risposte distribuite a chi ha provato in ogni modo a ostacolare il progetto in questi lunghi cinque anni di iter burocratico, culminati con l’approvazione finale nella Conferenza dei Servizi in Regione...

