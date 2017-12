L’omaggio dello stadio Olimpico a Lando Fiorini. Durante il riscaldamento, prima della sfida con il Cagliari, tutti i tifosi hanno ricordato il cantautore romano e romanista scomparso lo scorso 9 dicembre, salutando con affetto e commozione i nipoti di Fiorini, invitati dal club per fare il giro del campo in memoria del nonno. Un tributo sincero e sentito da parte di tutta la tifoseria giallorossa e in particolare dalla Curva Sud che ha cantato a squarciagola le canzoni dell’artista. «Forza Roma, forza lupi», un classico dei pre-match, ma anche «Roma nun fa la stupida stasera». Un coro unito e compatto solo per Lando.