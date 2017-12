Roma, contro il Cagliari con Dzeko e De Rossi

Dopo il giorno di riposo concesso da Di Francesco, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di sabato sera contro il Cagliari all’Olimpico. Lavoro atletico per il gruppo, terapie per gli infortunati Karsdorp e Defrel. Contro i sardi torneranno in campo dal 1’ Dzeko, Perotti, Florenzi e Manolas. Ci sarà anche De Rossi dopo il doppio turno di squalifica per la manata a Lapadula. Al suo fianco Nainggolan, Strootman e Pellegrini si giocano due maglie da titolari.

Oggi l’ex Sassuolo ha preso parte a un evento con i tifosi presso il Roma Store di Piazza Colonna: "E’ sempre una bella emozione stare in mezzo ai nostri supporter - le parole del centrocampista a Roma Tv - ci fanno sempre sentire il loro calore". Intanto il club migliora il suo ranking Uefa dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: i giallorossi salgono al 25° posto con 56.000 punti totali, scavalcando così l’Olympiakos.