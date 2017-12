La Roma troverà lo Shakthar Donetsk negli ottavi di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara d'andata si giocherà in Ucraina fra il 13 e il 21 febbraio, ritorno allo stadio Olimpico fra il 6 e il 14 marzo. La Juventus invece ha pescato il Tottenham.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, dopo il sorteggio di Nyon. Le gare d'andata si giocheranno il 13, 14, 20 e 21 febbraio, quelle di ritorno il 6, 7, 13 e 14 marzo:

JUVENTUS (ITA) - Tottenham (Eng)

Basilea (Sui) - Manchester City (Eng)

Porto (Por) - Liverpool (Eng)

Siviglia (Esp) - Manchester United (Eng)

Real Madrid (Esp) - Paris Saint Germain

(Fra) Shakthar Donetsk (Ukr) - ROMA (ITA)

Chelsea (Eng) - Barcellona (Esp)

Bayern Monaco (Ger) - Besiktas (Tur)

"Per le avversarie che c'erano è andata abbastanza bene, ma non bisogna sottovalutarli. Lo Shakhtar è una squadra forte fisicamente e tecnicamente, soprattutto in casa giocano molto bene", ha commentato ai microfoni di Premium Sport Francesco Totti, dirigente della Roma - sarà una partita apertissima, poi più si va avanti e più è difficile".