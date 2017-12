Ora è ufficiale: Manolas ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2022. Dopo l'accordo trovato nei giorni scorsi la società ha annunciato il prolungamento del difensore greco con un live sulla pagina Facebook. "Sono contentissimo - le parole del centrale - il direttore mi ha detto che voleva trattenermi ed io volevo rimanere. Quando lo vogliono in due è facile. Per fortuna c’è stato, sono pronto a dare il massimo come sempre per questa squadra e spero di vincere qualcosa, perché è importante vincere".

Manolas ha anche parlato del momento della squadra: "Speriamo di continuare così, la miglior difesa porta trofei e ieri abbiamo giocato un ottimo match. Ora c'è la Champions, abbiamo sempre creduto nella qualificazione e dobbiamo dimostrarlo martedì".

Esulta anche Monchi: "Siamo molto soddisfatti. Con il rinnovo di Manolas, si è compiuta la volontà del giocatore e del Club: continuare insieme alla ricerca di traguardi importanti”.

Intanto i giallorossi sono tornati ad allenarsi questa mattina dopo la vittoria con la Spal. Le buone notizie sono arrivate da Nainggolan e Perotti, ieri assenti a scopo precauzionale, che si sono allenati in gruppo e puntano a tornare con il Qarabag. Classico lavoro di scarico per chi ha giocato ieri mentre Karsdorp e Defrel hanno svolto terapie con il francese che ha anche effettuato alcuni esercizi in palestra.