Roma, Schick in rampa di lancio

Senza De Rossi ma con Schick in rampa di lancio. La Roma continua a preparare la sfida interna con la Spal in programma venerdì alle 18.30: non ci sarà il capitano, squalificato per due turni dal Giudice Sportivo per la manata a Lapadula. Spera in una maglia da titolare, invece, l’attaccante ceco, reduce dagli otto minuti giocati nel finale di partita con il Genoa. Schick sta meglio, non è ancora al top della condizione ma può iniziare ad entrare nelle rotazioni offensive.

Nell’allenamento di oggi l’ex Samp è stato monitorato da vicino da Di Francesco che gli ha fatto provare, in un’esercitazione 11 contro 0, i movimenti d’attacco. Se non partirà dall’inizio, potrà sicuramente entrare a gara in corso per far rifiatare lo stakanovista Dzeko, oggi impegnato in un lavoro individuale programmato insieme a Fazio, Kolarov, Nainggolan, Perotti e De Rossi (il capitano si è unito successivamente al resto del gruppo).

Chi mancherà sicuramente all’appello è Defrel che prosegue le cure dopo il violento trauma alla rotula rimediato a Marassi. A centrocampo ci sarà Gonalons in cabina di regia al posto dello squalificato De Rossi, al suo fianco i favoriti sono Strootman e Pellegrini con Nainggolan che dovrebbe osservare un turno di riposo. E’ in odore di esordio stagionale Emerson Palmieri: il brasiliano, che non gioca un match ufficiale dal 28 maggio scorso, potrebbe trovare spazio nella ripresa.