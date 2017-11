Buone notizie in casa Roma, Nainggolan verso il recupero

Aspettando di avere tutta la rosa nuovamente a disposizione, Eusebio Di Francesco continua a preparare la delicatissima stracittadina contro la Lazio in programma sabato pomeriggio all’Olimpico. Il tecnico giallorosso ha sottoposto la sua squadra a una doppia seduta di allenamento, conclusa con una partitella in famiglia contro la Primavera di De Rossi. Il nodo della questione, a pochi giorni dal derby della Capitale, è la condizione di Nainggolan che ha svolto una seduta in palestra e ha corso anche sull'erba di Trigoria. Il tecnico proverà fino all’ultimo ad avere il belga per una partita che, soprattutto la tifoseria, ma la città tutta, sente particolarmente. Una gara che anche Schick sogna da tempo, motivo per il quale sta cercando di stringere i tempi del suo recupero. Per lui si profila un posto in panchina.