Roma, Nainggolan ko. Derby a rischio

Il ritorno di Nainggolan in Nazionale non poteva andare peggio. Il centrocampista, richiamato dal ct Martinez dopo due esclusioni consecutive, si è fermato alla vigilia del match in programma stasera contro il Messico e ha fatto scattare l’allarme su due fronti, Belgio e Roma. L’ansia di Di Francesco era ben riposta, purtroppo, perché Radja nell'allenamento di ieri si è procurato una piccola lesione all’adduttore destro. Gli esami strumentali svolti in mattinata in patria hanno costretto il giocatore a preparare subito la valigia per il rientro nella Capitale, dove domani sarà visitato direttamente dai medici giallorossi e farà nuovi controlli approfonditi per capire la gravità dell’infortunio in vista del derby di sabato 18 novembre. Nonostante i primi accertamenti abbiano confermato i sospetti di una lesione muscolare (salgono così a 16 i casi da inizio stagione), a Trigoria il pessimismo non ha preso il sopravvento, perché Nainggolan potrebbe riuscire a recuperare in tempo per la stracittadina. Uno spiraglio c’è, un barlume di speranza che rimarrà acceso almeno fino a domani.