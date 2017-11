Monchi vola da Pallotta per il mercato della Roma

Break negli Stati Uniti per Monchi. Il direttore sportivo della Roma ha raggiunto il presidente Pallotta a Boston per fare un punto della situazione e confrontarsi sui temi più caldi del momento in casa giallorossa: il mercato di riparazione si avvicina e, anche se il dirigente spagnolo ha dichiarato di non avere acquisti in programma, gli infortuni (nota dolente finita sotto la lente d’ingrandimento nell’ultimo periodo) potrebbero cambiare le carte in tavola. La strategia per il futuro si scrive dall’altra parte dell’Oceano. Il viaggio di Monchi dovrebbe durare più o meno una settimana e non è escluso che, di ritorno in Italia, faccia tappa nella sua Spagna.

La Roma intanto tornerà ad allenarsi a Trigoria giovedì con una doppia seduta e in questa lunga pausa spera di recuperare pezzi importanti: Palmieri si è riaffacciato in panchina a Firenze e sarà man mano reintegrato, Peres punta a rientrare tra i convocati per il derby e lo stesso obiettivo ha Schick, con tanti punti interrogativi al seguito però. La punta si sta allenando in solitaria nel centro sportivo semi-deserto e sta di nuovo effettuando un lavoro di riatletizzazione con una particolare attenzione alle sue sensazioni. Non esiste una vera e propria tabella di recupero, si va avanti in base al dolore avvertito dal giocatore, con la speranza di riconsegnarlo a Di Francesco il prima possibile.