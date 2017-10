Roma, Karsdorp si rompe il crociato

La prima volta con la Roma in A, le sensazioni da bimbo felice, tutto rovinato dalle conseguenze di un contrasto in una notte da incubo: Karsdorp si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Non quello già operato in estate dal Professor Mariani per un problema meniscale, stavolta il danno è più grave e sarà lo stesso chirurgo ad occuparsene. Il bollettino medico diffuso dal club giallorosso pochi minuti fa è un colpo al cuore: «Nell’immediato post partita di Roma-Crotone, Rick Karsdorp è stato visitato dallo staff medico della Roma per riferito trauma distrattivo-distorsivo al ginocchio sinistro, subito durante il secondo tempo della gara. A seguito dell’immediato sospetto clinico di compromissione legamentosa, il calciatore è stato sottoposto in nottata a un controllo strumentale che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nel pomeriggio di oggi l’atleta sarà sottoposto a un controllo specialistico da parte del Prof. Mariani per pianificare l’iter terapeutico». L’olandese sfortunatissimo era uscito dall’Olimpico con la borsa del ghiaccio sul punto dolente, ma sulle sue gambe, felice per la prestazione sufficiente alla prima apparizione in maglia giallorossa. Ora deve ricominciare da capo, andare sotto i ferri e fermarsi ai box sperando di rientrare per il finale di campionato. Un incubo che a Trigoria conoscono a memoria: è il dodicesimo giocatore dal 2014 ad oggi ad operarsi per un crociato rotto, Palmieri, Florenzi (due volte), Rudiger, Mario Rui, Strootman (tre), i baby Ponce, Ganea, Capradossi, Nura, Luca Pellegrini e Kastrati gli altri, senza contare Tumminello, tesserato per il Crotone ma in riabilitazione al Bernardini. La maledizione continua.