Roma a "tutta birra". C'è l' accordo con la Peroni

Si sta perfezionando in questi giorni, in realtà è tutto fatto mancano soli i cardini dell'ufficialità, un accordo di partnership tra la As Roma e la Peroni: il gigante della birra che recentemente si è legato, come main sponsor, al Bari Calcio.

Quello con la Roma sarà un accordo di altro tipo, una sponsorizzazione «minore» che potrebbe interessare solo alcuni settori del management giallorosso. Non a caso il Terzo Tempo Peroni Village è stato eletto nei giorni scorsi miglior evento sportivo della Capitale per il 2017. Possibile quindi un'intesa proprio sulla parte più ludica legata all'intrattenimento allo stadio Olimpico dove è già presente il Villaggio della Roma.