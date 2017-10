Roma: Perotti, De Rossi e Karsdorp si allenano col gruppo

La Roma corre verso il Napoli. Oggi doppia seduta a Trigoria per la squadra di Di Francesco. Le buone notizie per il tecnico giallorosso arrivano da De Rossi, Perotti e Karsdorp che si sono allenati in gruppo. Saranno valutate giorno per giorno le condizioni di Strootman e Pellegrini che hanno continuato a lavorare in palestra insieme a Defrel. Nel pomeriggio si è allenato con il resto della squadra Manolas, tornato in anticipo dalla nazionale: il centrale era squalificato e non avrebbe potuto giocare il match di qualificazione ai Mondiali tra Grecia e Gibilterra. La rosa della Roma tornerà al completo nei prossimi giorni, quando rientreranno a Trigoria anche gli altri nazionali Dzeko, Alisson e Fazio. Intanto è stato confermato l'orario della partita di sabato: scongiurata l'ipotesi di un anticipo alle 18, su gioca alle 20.45.