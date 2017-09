La Roma Primavera supera 3-0 il Qarabag

Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, la Roma Primavera di Alberto De Rossi ha superato in trasferta il Qarabag per 3-0. In gol sono andati Celar che ha siglato una doppietta e Antonucci. Soddisfazione espressa dal tecnico: "Questa è una squadra completamente nuova, si deve assemblare e i giocatori si devono conoscere, dobbiamo fare dei passi in avanti e i ragazzi li stanno facendo. Ce la stanno mettendo tutta, oggi siamo vicini alla perfezione anche sotto l’aspetto del gioco: oggi nel secondo tempo abbiamo fatto un gran gioco. L’aspetto più importante è il passo fatto in avanti dal punto di vista della mentalità".