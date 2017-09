Nuovo stop per Schick, Dzeko pronto agli straordinari

Quarantadue milioni in infermeria. Di nuovo. Schick, dopo il debutto in giallorosso contro il Verona nel quarto d’ora finale, ha sentito un fastidio muscolare alla coscia sinistra, lo ha riferito ai medici e ieri ha comunque svolto un lavoro soft programmato, ma stamattina all’arrivo a Trigoria ha fatto sapere che il dolore anziché diminuire era aumentato. I primi esami hanno evidenziato un risentimento al retto femorale, ma tra domani e dopodomani farà controlli più accurati per verificare l’entità del guaio. Salta Benevento ed è a forte rischio per l’Udinese: al momento lo stop stimato è di 7-10 giorni, ma nelle prossime ore si saprà di più. Trattandosi di una ricaduta, ci vorrà maggiore prudenza stavolta: il ceco aveva una quota di edema in quel punto, riassorbita prima di giocare contro l’Hellas. Ma il dolore è tornato e Schick ha alzato bandiera bianca. Dzeko è pronto a fare gli straordinari.