Ai bianconeri (e ai rigori) il primo Roma-Juve della stagione

La Roma conclude la tourneée americana perdendo ai rigori con la Juventus dopo una buona prestazione. Un antipasto di Serie A al Gillette Stadium di Foxborough, poco distante da Boston, nell'ambito dell'International Champions Cup. Nella casa dei New England Revolutions del baseball vanno a segno per primi i bianconeri di Allegri con Mandzukic al 28'. Nella ripresa pareggia i conti per i giallorossi di Di Francesco Dzeko al 74'. Nella lotteria dei rigori finali festeggia la Juve, decisivo l'errore di Tumminello, primo dal dischetto per la Roma.

Ecco la sequenza dei rigori: Tumminello (R) parato, Lichtsteiner (J) gol, Pellegrini (R) gol, Barzagli (J) gol, Iturbe (R) gol, Bernardeschi (J) gol, Bruno Peres (R) gol, Khedira (J) gol, Ünder (R) gol, Douglas Costa (J) gol.