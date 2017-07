Roma, Nainggolan resta. Caccia a Mahrez

L'«happy ending» è servito: Nainggolan e la Roma continuano insieme. Fino al 2021. Il contratto era in valigia dalla partenza per l' America, ma firma e annuncio ufficiale sono arrivati solo ieri: «L'attesa è finita», il tweet con cui il club ha rotto gli indugi. Pallotta ha fatto gli onori di casa, a braccetto con Monchi: «Siamo felici - le parole del presidente - che Radja si sia impegnato con noi a lungo termine nella fase più importante della sua carriera.

Si è dimostrato uno dei migliori centrocampisti del mondo e non è stata una sorpresa che il suo nome sia stato accostato a quello dei più grandi club europei. Ma non c' è mai stata la possibilità che andasse altrove, ama la Roma e noi siamo felici di averlo qui». La scelta della tovaglia nerazzurra sul tavolo dell'hotel The Charles dove sono state scattate le foto di rito è stata del tutto casuale, anche se i tifosi l'hanno subito trasformata in un elemento di sfottò per i «nemici» interisti...

