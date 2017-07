Derby di sfottò a New York, i romanisti replicano: "Laziale rosicone"

Il derby a distanza continua oltreoceano. Dopo lo striscione a Central Park con il quale alcuni laziali hanno dato il benvenuto a New York ai tifosi della Roma (guarda la foto). Nella notte italiana, dagli spalti della Red Bull Arena di New York è arrivata la replica dei giallorossi: "Mondovisione laziale rosicone. Spegni il teelvisore: a Ny solo l'As Roma".

I giallorossi di Di Francesco, archiviata la sconfitta ai rigori contro il Paris Saint Germain, nella seconda partita all'International Champions Cup hanno battuto 3-2 gli inglesi del Tottenham grazie al gol nei minuti di recupero del baby Marco Tumminello. Per la Roma le cose alla Red Bull Arena si erano messe subito bene grazie al calcio di rigore trasformato da Diego Perotti al 13' e al raddoppio arrivato al 35' della ripresa con la firma del turco Cengiz Under, alla sua prima partita in giallorosso così come Defrel e Kolarov, inseriti dal neo mister dei capitolini nell'undici iniziale.

Nei minuti finali, i londinesi hanno concretizzato la sua pressione con le reti di Winks e Jansson, prima di venire trafitto di nuovo al 92' da Tumminello. La Roma sale dunque a 4 punti, in vista dell'ultima partita di questa tournee americana, da giocare a Boston contro la Juventus il 30 luglio alle ore 16 locali (le 22 italiane).