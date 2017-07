Roma, scritte contro Kolarov per il suo passato alla Lazio

leksandar Kolarov divide i tifosi della Roma. È il passato laziale del nuovo colpo di Monchi a far discutere: nella notte in cui i sostenitori giallorossi hanno festeggiato i 90 anni del club per le vie del centro storico, è apparsa una scritta contro l'esterno su uno dei muretti del Circo Massimo: "Kolarov ca... bast..." recita il messaggio, preceduto dalla data 11 aprile 2009, giorno in cui l’ex biancoceleste segnò alla Roma in un derby vinto dalla Lazio 4-2.

Intanto il serbo è sbarcato a Boston nella notte italiana con un volo proveniente da Houston dove era in tournée con il Manchester City: oggi completerà le visite mediche svolte con il club inglese a inizio stagione e si unirà alla squadra di Di Francesco per iniziare la sua avventura in giallorosso.

Insulti anche dall'altra parte della barricata del tifo capitolino. Ad Auronzo di Cadore, dove è il ritiro la Lazio, durante l'amichevole tra i biancocelesti e la Spal è comparso uno striscione firmato Irriducibili con insulti nei confronti del serbo passato in giallorosso.