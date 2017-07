Kolarov giallorosso: "Mi manda Dzeko"

Nuova pelle, vecchi amici. Kolarov torna a Roma, stavolta sulla sponda giallorossa e riabbraccia Dzeko. L' ex Lazio è il terzino sinistro, pronto all' uso, che Di Francesco aveva chiesto a Monchi per tappare il buco in difesa il prima possibile, dopo aver visto all' opera gli adattati Moreno e Juan Jesus, in attesa del rientro di Palmieri a novembre. Serviva una certezza da quella parte e il diesse spagnolo ha scelto l'esperienza del serbo «low cost». Cinque milioni di euro nelle casse del Manchester City, che avrebbe perso il giocatore a zero il prossimo giugno, e 2,5 milioni di euro nelle tasche dell' esterno, pronto a firmare un triennale.

Si è tagliato lo stipendio per realizzare il suo desiderio di fare ritorno nella città a cui è rimasto legato dopo i tre anni alla Lazio, è rimasto in contatto soprattutto con Radu, ma anche dall'altra parte del Tevere c' è un caro amico che lo aspetta: Dzeko.

Insieme hanno vinto 2 Premier League (2011-12 e 2013-14) con i Citizens, hanno giocato per lo stesso club per 3 anni e mezzo: Edin arrivò nel gennaio del 2011, Kolarov era lì dal...

