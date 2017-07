Karsdorp operato al ginocchio. La Roma lo aspetta in campo tra 40 giorni

Karsdorp comincia la sua nuova avventura in infermeria: si è operato a Villa Stuart e la prognosi è di circa un mese. Pinzolo e Stati Uniti lo aspettano, ma potrà fare solo riabilitazione a luglio e gradualmente rientrerà in gruppo, pronto per l’inizio del campionato. Il Professor Mariani è intervenuto in artroscopia sul ginocchio destro del terzino prelevato dal Feyenoord e durante l’indagine ha trovato una piccola lesione meniscale, precisamente al corno posteriore del menisco esterno, e armato di bisturi ha subito provveduto a risolvere il problema che si trascinava dallo scorso aprile.

La tattica conservativa non aveva funzionato, l’infortunio rimediato contro l’Ajax aveva condizionato il finale di stagione dell’olandese, che ora conta i giorni per tornare in campo, con la sua nuova squadra. Di Francesco non potrà testarlo nelle prime amichevoli estive, ma conta di averlo a disposizione ad agosto. Se non sarà un mese, al massimo saranno 40 giorni quelli necessari per guarire, poi servirà una ripresa progressiva per evitare ricadute. Karsdorp trascorrerà la notte in clinica e oggi comincerà la riabilitazione. La Roma lo aspetta.