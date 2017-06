Salah più vicino a Liverpool, accettata la richiesta di 45 milioni della Roma

L'attaccante della Roma, Mohamed Salah, è sempre più vicino a trasferirsi a Liverpool, dopo che il club inglese ha accettato la richiesta di 45 milioni di euro da parte del club giallorosso per l'egiziano. Il Liverpool presenterà l'offerta domani, secondo il portale egiziano KingFut. Ramy Abbas, agente di Salah, è arrivato in Inghilterra per tenere i colloqui con il club e chiudere l'affare. La Roma inizialmente aveva chiesto 50 milioni per il cartellino di Salah mentre la prima offerta dei Reds era stata di 32 milioni di euro, subito respinta dai giallorossi. Secondo il portare egiziano, però, il Liverpool avrebbe ceduto e la prossima offerta per Salah da recapitare alla Roma sarà di 45 milioni di euro, ed ovviamente soggetta al superamento delle rituali visite mediche.