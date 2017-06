Di Francesco: sarei contento di lavorare con Totti

«La società ha parlato con Totti per quello che sarà il suo futuro da dirigente. A breve dovrà dare una risposta. Sarei molto contento di poter averlo in un ruolo che deciderà lui e di poter continuare a lavorare con lui, anche se in un'altra veste». Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, nel corso della sua conferenza di presentazione, in merito alla possibilità di lavorare con il suo ex compagno di squadra Francesco Totti.