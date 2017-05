Cena stellata e una maglia special edition per i compagni. Così Totti ha salutato i giallorossi

Totti ha salutato la Roma a cena. Nel ristorante stellato «La Pergola» dello chef Heinz Beck i calciatori giallorossi e le loro splendide compagne hanno trascorso una serata all'insegna del divertimento, il buon cibo e un pizzico di nostalgia. Perché il numero 10 ha voluto invitare la squadra per dirgli addio: dopo Roma-Genoa, domenica, non sarà più un giocatore della Roma e avrà un futuro tutto da scrivere. Assente Spalletti, per ovvi motivi. Il primo ad arrivare, naturalmente, è stato Francesco, accompagnato da Ilary Blasi, i compagni sono arrivati alla spicciolata, l'ultimo è stato Florenzi, intorno alle 22, mentre De Rossi si è presentato in scooter con Sarah Felberbaum. Un cinquantina di invitati in tutto per l'aperitivo sulla terrazza con vista mozzafiato su Roma, poi cena a buffet nel ristorante: un'eccezione concessa per il capitano dallo chef, abituato ad avere gli ospiti seduti a tavola. Il conto da 10 mila euro l'ha saldato Totti, che oltre a pagare per tutti ha voluto fare un regalo ai giallorossi: il cofanetto con la sua maglia special edition e dedica personalizzata intorno al numero 10. «Ѐ stato un onore», il messaggio lasciato sui social dai vari Perotti, El Shaarawy e compagni per ringraziare il capitano dell'omaggio. Durante la festa Nainggolan ha fatto una diretta su Instagram in cui ha coinvolto Totti: «Sei immenso», ha detto il centrocampista belga, immediata la risposta di Francesco: «E il bello deve ancora arrivare». Chiusura di serata con la rituale foto di gruppo sulla terrazza dell'hotel: «Grazie ragazzi», il saluto di Totti ad accompagnare l'immagine.