Prova tv, due giornate a Strootman. La Roma fa ricorso

La prova tv squalifica Strootman. Due giornate per la simulazione nel derby, quindi niente Milan né Juventus per l'olandese. Il giudice sportivo ha punito la "condotta gravemente antisportiva" del giocatore in occasione del calcio di rigore concesso da Orsato, che aveva visto un contatto inesistente con Wallace: il tuffo del centrocampista giallorosso non è stato "evidentemente percepito dall'arbitro". La Roma prepara i legali per avere almeno uno sconto della pena. Solo un turno di stop per Rudiger, espulso nel finale per l'entrataccia su Djorjevic: lui contro i bianconeri ci sarà. Nessuna sanzione per De Rossi, reo di aver fatto un gesto provocatorio verso la panchina laziale dopo la rete del momentaneo 1-1.

Ampia parentesi dedicata al razzismo nel calcio, brutalmente rappresentato su vari campi nell'ultimo weekend. Punita l'Inter per i cori contro Koulibaly, chiuso il secondo anello verde con la condizionale, ossia la sospensione per un anno che sarà revocata in presenza di una nuova violazione. Più 10 mila euro per i cori di matrice territoriale verso Napoli.

Stesso trattamento riservato dal giudice sportivo alla Curva Nord della Lazio per i "buu" a Rudiger. Segnalate manifestazioni razziste anche dall'altra parte, riservate a Keita e Lukaku, ma in questo caso non punibili secondo il referto consegnato dalla Procura Federale.

Impunito pure il Cagliari per i cori razzisti a Muntari, "intonati da meno dell'1% del numero degli occupanti del settore, non integrano il presupposto della dimensione minima che assieme alla percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione". Quello che è stato preso come esempio per l'alto commissario Onu è da squalifica per i regolamenti italiani: Muntari, espulso per doppia ammonizione (una per proteste, la seconda per aver lasciato il campo senza autorizzazione per manifestare il dissenso verso chi lo attaccava dagli spalti). è stato oggi squalificato per un turno. Paradossi moderni.