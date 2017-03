Ultimatum di Allegri. E Spalletti aspetta

Una mossa all'improvviso. Che cambia lo scenario in casa juventina e, a cascata, potrebbe interrompere in partenza il domino delle grandi panchine italiane annunciato per la prossima estate.

Il protagonista è Massimiliano Allegri, che, stando ai racconti provenienti da Torino, ha rotto gli indugi e si è presentato in sede con una richiesta precisa: il tecnico è pronto a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018 con la Juventus, ma pretende un accordo di durata quadriennale, con stipendio più ricco rispetto ai 5 milioni netti attuali (bonus compresi). E, soprattutto, Max vuole recuperare pieni poteri nella gestione della squadra. Tradotto: mai più casi alla Bonucci, d'ora in poi decido io senza intromissioni e col pieno appoggio della società.

L'ultimatum di Allegri ha una scadenza: entro fine marzo vorrebbe ottenere una risposta, a prescindere quindi dai risultati che otterrà quest' anno. È un momento cruciale nella carriera del livornese, tentato da un' esperienza all' estero: il suo nome fa parte di una «short-list» di candidati alla successione di Wenger all'Arsenal, che comprende anche Thierry Henry, ex stella dei Gunners passata fugacemente per Torino. Incroci del destino. Incassata la proposta di Allegri, la Juve...

