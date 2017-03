Albero crolla a Trigoria, mister Spalletti boscaiolo per un giorno

Compleanno da boscaiolo per Luciano Spalletti. L'allenatore che oggi ha spento 58 candeline si è ritrovato a segare un albero (insieme a chi lo fa per mestiere). Ѐ successo questa mattina a Trigoria, dove il vento forte ha provocato la caduta della pianta posta a uno degli ingressi del centro sportivo, vicino alla portineria. Per fortuna da quelle parti c'era solo qualche vaso e nessuno si è fatto male. Salve anche le lussuose automobili dei calciatori. L'allenatore non è rimasto a guardare e ha voluto dare il suo contributo per rendere di nuovo l'entrata agibile.