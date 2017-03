Stadio della Roma, entro marzo serve l'ok definitivo del Comune

La conferenza di servizi della Regione non concede la proroga per lo stadio della Roma. "La richiesta che noi abbiamo fatto a tutti gli amministratori e anche al proponente è di far pervenire alla Regione e alla conferenza dei servizi tutti questi materiali entro il 30 marzo - ha detto l'assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Michele Civita, al termine della riunione della conferenza di servizi sullo stadio di proprietà dell'As Roma - Quindi c'è il tempo di poterli valutare e determinare il parere dell'autorità procedente che presiede la conferenza dei servizi. In particolare la Regione Lazio ha chiesto al Comune di Roma di definire entro il 30 marzo il procedimento di verifica e ridefinizione del progetto presentato per la dichiarazione di interesse pubblico. La procedura è stata avviata a far data del 27 di febbraio e a fine marzo auspichiamo di avere una parola chiara sul progetto definitivo presentato".

"No, non c'è nessun nuovo progetto - ha aggiunto Civita - se emergeranno queste novità saranno valutate da tutte amministrazioni. E' emerso che c'è questa procedura che il Comune ha avviato a seguito dell'accordo che abbiamo letto tutti sui giornali. Per questo che noi auspichiamo che entro la fine di marzo ci sia la chiusura di questo procedimento, con atti certi su cui tutti poi faranno le loro valutazioni".

L'assessore ha poi spiegato che "la Regione ha espresso un parere di dissenso costruttivo, su cui pesa sia la procedura di vincolo avviata dal Mibact sia il fatto che manca il quadro programmatico, cioè la variante urbanistica".