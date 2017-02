Florenzi lascia Villa Stuart e torna a casa

(Ri)comincia il percorso di recupero di Alessandro Florenzi. Il giocatore ha lasciato oggi pomeriggio Villa Stuart dove è stato operato nella giornata di venerdì, per la seconda volta, al ginocchio sinistro. Ieri la visita a sorpresa dei compagni di squadra

Sono un uomo e un calciatore fortunato: ho scoperto di avere tante persone che mi vogliono bene. Grazie, grazie, grazie a tutti. Ale ❤ pic.twitter.com/BrSWThtBIV — Alessandro Florenzi (@Florenzi) 19 febbraio 2017

Oggi in mattinata, prima di essere dimesso, ha svolto una risonanza magnetica di controllo. Armato di stampelle e tutori ad entrambe le gambe è andato via dalla clinica preferendo un'uscita laterale per evitare i cronisti presenti.

Per oggi si godrà la famiglia a casa, ma già da domani si recherà a Trigoria per iniziare il percorso di riabilitazione, che al momento prevede solo sedute di fisioterapia. Il ragazzo è stanco, ma l'affetto di tifosi e compagni di squadra lo sta aiutando a superare il piccolo dramma sportivo che la sfortuna gli ha ripresentato a distanza di quattro mesi dalla prima volta.