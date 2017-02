Stadio della Roma, Totti replica alla Raggi: felice di incontrarla

La sindaca chiama, il capitano risponde (ma solo dopo la vittoria della Roma con la Fiorentina). Sulla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle Francesco Totti ha replicato all'invito di Virginia Raggi in Campidoglio per parlare dell'impianto giallorosso, il cui iter va avanti non senza intoppi e ostacoli.

Caro Francesco @Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 6 febbraio 2017

"Rispondo alla Sindaca solo ora... ero concentrato sull'importante partita di stasera, fondamentale da vincere: missione compiuta", scrive Totti su Facebook. "Ringrazio Virginia Raggi per l'invito, sarò felice di incontrarla, magari proprio per brindare al definitivo via libera per lo stadio che, ne sono certo, arriverà al più presto - continua il capitano della Roma - L'iter però lo seguono i nostri dirigenti, che sono preparatissimi e sicuramente più qualificati di me per entrare nel merito della questione.

Personalmente, spero solo che lo stadio si faccia e al più presto per il bene della Roma e dell'intera città. #FamoStoStadio".

Il messaggio si conclude proprio con l'hashtag lanciato dal tecnico giallorosso Luciano Spalletti nei giorni scorsi per provare a sbloccare la situazione. Almeno nel mondo virtuale dei social network.