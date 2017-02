Foto hard su Instagram: hackerato il profilo di Szczesny

Brutta sorpresa per Wojciech Szczesny. Il profilo Instagram del portiere polacco della Roma è stato hackerato e intorno alle 13 sono state pubblicate una serie di foto hot, presto cancellate dallo staff del giocatore. Ѐ stata modificata anche la descrizione dell’account, il nome Amanda campeggiava sopra le immagini di una ragazza nuda e in atteggiamenti intimi.

Il portiere giallorosso ha provveduto a scusarsi con i suoi follower per l’incidente social: "Come avrete capito, il mio account è stato violato. Sono davvero dispiaciuto per le foto che sono state pubblicate. Ora sono riuscito ad ottenere l'accesso di nuovo alla mia pagina, ma sembra che anche l'hacker abbia ancora accesso allo stesso. Stiamo lavorando con il team per risolvere la questione al più presto".

Ormai è hacker-mania: dopo la giornalista di Sky Diletta Leotta non sono mancati altri episodi imbarazzanti. Non solo foto, però: per Katy Perry messaggi razzisti e omofobi su Twitter, per David Beckam la diffusione di una mail contro la Regina… A ognuno il suo dispetto, insomma. Szczesny ha saputo difendersi benissimo, come sta facendo tra i pali giallorossi: un altro profilo, quello ufficiale dell’Europa League, l’ha omaggiato per aver tenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 5 gare. E questo non è uno scherzo.