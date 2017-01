Paredes come Pjanic: va alla Juventus

La Roma si piega alla legge del più ricco. Paredes, come Pjanic, se ne va alla Juventus: un clamoroso affare di mercato, tenuto nascosto fino all' ultimo, che si materializzerà entro martedì, il giorno dello stop alle trattative.

Non è fatta ma poco ci manca. I bianconeri hanno contattato direttamente l'agente del regista, Pablo Sabbag, legatissimo a Sabatini e ora più libero di agire «alle spalle» della Roma. C' è un' offerta, sicura, pronta, ma non ancora scritta né recapitata al club giallorosso: la Juve si è infatti limitata ad informare Sabbag che è disposta a spendere una certa cifra - intorno ai 20 milioni di euro - per regalare ad Allegri il regista che invoca da quest' estate. Paredes da mesi è uno dei primi obiettivi della Signora e ora sta per finire tra le braccia della capolista. Il procuratore, infatti, ha subito...

