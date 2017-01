Cade in motociclista di scorta, la Roma parte per Genova in ritardo

Piccolo imprevisto sulla strada per Genova. La Roma ha dovuto ritardare la partenza in aereo per la Liguria a causa della caduta di uno dei motociclisti della scorta al seguito del pullman giallorosso partito da Trigoria. Il volo era previsto alle 18, la squadra di Spalletti è decollata circa mezz’ora più tardi da Fiumicino ed è arrivata regolarmente in hotel per cena. L’uomo protagonista dell’incidente è stato invece trasportato in ospedale per dei controlli di routine, ma sta bene e non ha riportato ferite gravi nell’impatto, generato dalla manovra azzardata di un’automobile davanti a lui. Il lieve ritardo non ha scombussolato i piani della Roma che domani alle 15 se la vedrà con la Sampdoria a Marassi: sull’aereo 21 giallorossi, rosa al completo eccezion fatta per Salah impegnato sempre domani, ma alle 20, contro il Marocco ai quarti della Coppa d’Africa, e del lungodegente Florenzi, che inizierà a lavorare con la Primavera da lunedì. Il neo acquisto Grenier non parteciperà alla trasferta, ma resterà nella capitale ad allenarsi per farsi trovare pronto al rientro della squadra.