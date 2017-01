Roma, sbarca la sorpresa Grenier

La Roma piazza il colpo a sorpresa e dà il benvenuto a Clement Grenier, la nuova pedina da inserire all'interno del centrocampista giallorosso. Il francese classe '91 è atterrato alle 18 all'aeroporto di Ciampino e nella mattinata di domani si sottoporrà alla visite mediche di rito prima delle presentazioni ufficiali con i nuovi compagni a Trigoria. L'ex mediano del Lione si trasferirà nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Valutazione relativamente bassa in confronto alle aspettative che hanno accompagnato la crescita di un talento, bloccato spesso nel recente passato da numerosi e ripetuti infortuni muscolari.

In questa stagione infatti Grenier ha collezionato soltanto 6 presenze, l'ultima in Ligue 1 datata lo scorso 5 novembre. In attesa di sbrigare le ultime pratiche burocratiche legate anche all'arrivo del transfer, il ragazzo (che ha scelto la maglia numero 7) è pronto comunque per scendere in campo in attesa di recuperare la forma migliore.