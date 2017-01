La promessa di Walter Sabatini: "Mi manca il calcio, tornerò presto"

"Sono in crisi d'astinenza". L'ex ds giallorosso Walter Sabatini, intercettato a Londra dai microfoni di Sky, ci scherza su: "Mi manca la quotidianità, ma torno presto. Diciamo che per il momento è una risposta che sto dando a me stesso, il calcio è il mio lavoro".

A cena in un ristorante con l'avvocato Romei (braccio destro del presidente della Sampdoria Ferrero), il diesse sorride tra una battuta e l'altra: "Se fossi stato ancora in carica gli avrei chiesto Torreira e tanti altri calciatori bravi che hanno, per ora invece mi limito a vedere le partite". Con chiusura dedicata a Iturbe: "Per me è un rimpianto, ma è un ragazzo di 23 anni che a Roma ha incontrato tante difficoltà. Non è stato all'altezza di quello che ci si aspettava da lui. Penso che il Torino sia una buona scelta per tutti, può rigenerarsi e ripartire avendo tutte le qualità per farlo. Deve riprendere a marciare in un’altra direzione".