Vodafone: si aggiudica fornitura servizi connettività min. Lavoro

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Vodafone e il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno firmato il primo contratto per la fornitura di servizi di connettività dati per la pubblica amministrazione centrale. L’accordo, si legge in una nota, si inserisce nel più ampio quadro della gara Consip per il Sistema Pubblico di Connettività, che consente alle Pa, sia centrali che locali, in coerenza con le recenti normative in materia di appalti e contenimento della spesa pubblica, di avere Vodafone come proprio partner."Grazie alla connettività offerta da Vodafone, il ministero del Lavoro potrà garantire ai cittadini servizi più veloci ed efficaci", sottolinea Grazia Strano, Direttore Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del Lavoro. "Con questo primo contratto con il Ministero del Lavoro, Vodafone si conferma partner di innovazione per accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nel loro percorso di digitalizzazione", aggiunge Manlio Costantini, Direttore Enterprise di Vodafone Italia.Tra gli enti pubblici di cui Vodafone è risultata assegnataria, sono inclusi il Consiglio di Stato, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Salute, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Guardia di Finanza, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), l’Automobile Club d’Italia (Aci), l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

