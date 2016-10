Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’intero quantitativo di prodotto rinvenuto, ammontante a 900 litri di gasolio per autotrazione, è stato sottoposto a sequestro e il responsabile della condotta è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in quanto commesso su cose destinate a pubblico servizio o di pubblica utilità. Saranno le indagini ora a chiarire da quanto tempo l’operatore teneva tale condotta.

Adnkronos