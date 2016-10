Università: al via prima edizione premio dedicato a Valeria Solesin

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Un premio dedicato a Valeria Solesin, scomparsa il 13 novembre scorso nell’attentato al teatro Bataclan di Parigi, per sostenere le tesi universitarie che analizzano gli effetti positivi della presenza femminile nelle aziende, in ricordo delle sue ricerche. E' stato presentato oggi, a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, con gli interventi di Luciana Milani, mamma di Valeria, e della vicepresidente del Senato, Linda Lanzillotta. 'Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro Paese', questo il nome del concorso, è aperto a studentesse e studenti di tutte le università italiane: potranno concorrere le tesi discusse entro il 31/07/2017 (e non prima del 01/01/2015) per il conseguimento di una laurea magistrale in Economia, Sociologia, Scienze Politiche e Giurisprudenza. Gli elaborati saranno valutati da un Comitato scientifico composto da professori universitari esperti in materie socioeconomiche e giuridiche e professionisti del settore privato, che si avvarrà del supporto di un advisory board. Grazie al contributo fornito dalle associazioni e aziende coinvolte nel progetto, sono previsti premi e offerte di stage per un valore complessivo di 41.400 euro. Il progetto, realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, è promosso dal Forum della Meritocrazia e da Allianz Global Assistance, insieme ad altre aziende sostenitrici come gruppo Cimbali, Metropolitana Milanese, Sanofi, illy, EY e il movimento globale 30% Club.

