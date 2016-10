Tlc: Vodafone porta fibra in 8 distretti industriali italiani

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Vodafone porta la fibra fino a 1 Gbps in 8 aree industriali italiane ad alto valore competitivo. Da oggi le aziende presenti nei distretti industriali di Moncalieri (To), Cologno Monzese (Mi), Carpi (Mo), Modena, Forlì Ospedaletto (Fc), Modugno (Ba), Surbo (Le) e Arzano (Na) potranno richiedere un’offerta dedicata per navigare fino a 1 Gbps grazie all’infrastruttura di rete Fiber to the Home (FttH) di Vodafone. Lo rende noto l'operatore tlc in un comunicato.I servizi in fibra di Vodafone Italia, si legge nella nota, sono oggi disponibili in 360 città e raggiungono 9.4 milioni di famiglie e imprese, di cui 4 milioni su rete propria. In particolare a Milano, Bologna e Torino, Vodafone è presente con la fibra fino a 500 Mbps con tecnologia Fiber to the Home (FttH). Vodafone ha un accordo commerciale con Enel per portare la fibra fino alla casa in 10 città entro il 2019 (Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Perugia e Venezia). Nella città di Perugia sono stati già attivati i primi clienti a 1 Gbps.

