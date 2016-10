T.Imerese: vertice al Mise su Blutec, fase B al via entro aprile 2017 (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La cig, assicura il Mise, dovrebbe essere rinnovata per tre mesi e "per il prossimo anno – affermano i due rappresentanti Fim Cisl - l’azienda avrà la copertura garantita dalla legge 148, che prevede il secondo anno in automatico per le aziende in fase di sviluppo che hanno usufruito di un anno di ammortizzatori". Nella fabbrica entro dicembre 2017 dovrebbe essere sviluppato un modello cosiddetto full elettric. "Sulla carta è un piano che potrebbe ridare luce all’area industriale di Termini dopo il buio di troppi anni, ma date le incertezze del passato verificheremo ogni passo per esser certi che tutto si realizzi nei tempi annunciati". I sindacati hanno chiesto garanzie anche per l’indotto sia sul fronte ammortizzatori sia sul futuro occupazionale. "Non c’è dubbio che sapere i dettagli del piano riempia di speranza dopo anni di attese vane, in cui il territorio ha vissuto momenti di crisi profonda - spiega Daniela De Luca segretario Cisl Palermo Trapani - . Ma al di là dell’impegno confermato da Blutec, è fondamentale che le istituzioni regionali e nazionali facciano il passo in più necessario per ricercare altri possibili investitori per l’area di Termini. L’azienda assicura che se dovessero giungere quantitativi notevoli di ordini, potrebbero attingere dal bacino dell’indotto ma i tempi, certamente oltre i due anni, sono lunghi per chi attende da tempo di tornare a lavorare".

